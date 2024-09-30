[チューリヒ ３０日 ロイター] - スイス国立銀行（中央銀行）は３０日、第２・四半期の外貨購入額が１億０３００万スイスフラン（１億２２３４万ドル）にとどまったことを明らかにした。積極的な為替介入を見送ったことが浮き彫りとなった。第１・四半期の外貨購入額は２億８１００万フラン、昨年第２・四半期は４０３億フランの外貨を売却していた。外貨にはドル、ユーロ、ポンド、円が含まれる。ＵＢＳのエコノミスト、マキ