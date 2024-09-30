Makini Brice[パリ ３０日 ロイター] - 欧米自動車大手ステランティスは３０日、通年の業績見通しを下方修正し、業界の状況悪化、米事業の見直しに伴うコスト増、電気自動車（ＥＶ）を巡る中国メーカーとの競争などを理由に挙げた。業界全体の供給増加や中国メーカーとの競争激化により、競争環境がより厳しくなったと指摘した。独ＢＭＷ、メルセデス、フォルクスワーゲン （ＶＷ）も数日前に見通しを下方修正している。ステラ