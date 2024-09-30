京都府京都市の「ウェスティン都ホテル京都」で３０日に指されている将棋・第７２期王座戦五番勝負第３局は午後５時、藤井聡太王座＝竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖＝と挑戦者・永瀬拓矢九段が夕食休憩に入り、同５時３０分に再開された。先手・永瀬で３局連続の角換わりで始まった京都決戦は、夕食時で９２手まで。形勢は互角だが、藤井が作った馬が敵陣で強烈な存在感を放っている。開幕２連勝中で連覇を狙う藤井の夕