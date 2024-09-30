日銀10月国債買い入れ予定、中長期債を計画通りに減額 １年以下1500億円を月１回 １－３年3250億円を月４回 ３－５年3250億円を月４回 ５－10年3750億円を月４回 10－25年1500億円を月３回 25年超750億円を月２回