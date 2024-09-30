ややユーロ買いに反応、独各州ごとのＣＰＩで前月比が上昇に転じる＝ロンドン為替 ９月のドイツ各州ごとの消費者物価指数が発表されている。前年比はいずれも前回からの伸びが鈍化したが、前月比はマイナスからプラス家と転じる動きが示された。これを受けて、ユーロドルは1.1185レベルに本日の高値を更新している。対円や対ユーロでもユーロ買いの反応がみられている。 EUR/USD1.1184EUR/JPY