通貨オプションボラティリティードル円１週間は１４．２％先週末の急上昇は一服 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK14.237.1411.837.95 1MO12.366.0811.287.05 3MO11.846.4810.717.44 6MO10.766.2410.067.30 9MO10.326.259.797.38 1YR10.076.329.647.44 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK12.34