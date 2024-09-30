【動画】プロ野球 ヤクルト 対 巨人｜https://youtu.be/qZa9bEo5UW4 ＜2024年9月29日（日）プロ野球 巨人 4-5 ヤクルト ＠神宮球場＞ プロ野球 ヤクルト 対 巨人の試合が29日に神宮球場で行われ、前日の28日に4年ぶり39回目のセ・リーグ優勝を決めた巨人がヤクルトに4-5でサヨナラ負けを喫して連勝が4でストップした。 優勝から一夜明けた巨人は神宮へ移動し、ヤクルトとの1戦。 リーグ優勝のビールかけでは