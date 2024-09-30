7月の記録的大雨によって路面が崩落するなどし、一般車両の通行止めが続いていた酒田市の国道344号は30日午前、一部区間で規制が解除されました。酒田市の国道344号は、道路沿いを流れる荒瀬川が氾濫し、路面の崩落などの被害を受け真室川町差首鍋から酒田市観音寺までのおよそ23キロの区間で通行止めが続いていました。これまでも応急復旧が完了した区間から徐々に通行を再開していて、30日は酒田市常禅寺から、北青沢までのおよ