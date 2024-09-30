松井も由伸もダメ…球団は流出阻止に躍起プロ野球巨人は9月28日の広島戦（マツダスタジアム）に8−1で大勝し、4年ぶり39度目のセ・リーグ制覇を果たした。阿部慎之助監督（45）は就任1年目にして、昨季まで2年連続Bクラスに沈んでいたチームを一気に頂点へと引き上げた。編成面を含む全権を握っていた原辰徳前監督時代のような大型補強頼みの野球ではなく、球団史上初の捕手出身監督ならではの采配を原動力に勝ち進んだ。開幕前