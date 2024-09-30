日本時間2024年9月30日、アメリカ航空宇宙局（NASA）の有人宇宙飛行ミッション「Crew-9（クルー9）」の2名を乗せたSpaceX（スペースX）の「Crew Dragon（クルードラゴン）」宇宙船が国際宇宙ステーション（ISS）に到着しました。日本時間2024年9月29日2時17分にアメリカ・フロリダ州のケネディ宇宙センターから「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットで打ち上げられたCrew Dragon宇宙船は、地球を周回しつつ1日ほどかけて高度を上昇