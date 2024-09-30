旧優生保護法による強制不妊手術をめぐる問題の全面的な解決に向け、政府と原告団らが定期的な協議を行うことなどが盛り込まれた「基本合意書」が締結されました。加藤こども政策担当大臣は、きょう（30日）、旧優生保護法訴訟の原告団らと面会し、障害者に対する偏見や差別を根絶するなど、この問題の全面的な解決に向けた「基本合意書」にサインしました。合意書では、被害者に対し深く謝罪するとした上で、▼二度と同じ過ちを繰