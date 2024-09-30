秋田市の高級菓子メーカーが、鹿角市産の「北限の桃」を使った商品を10月1日から販売します。去年、販売し好評だった商品をリニューアルしたもので、さらに「北限の桃」の良さを楽しめるものになっています。10月1日から販売されるのは、鹿角市産の「北限の桃」を贅沢に使用したクッキー缶です。去年、JA全農あきたや農林中央金庫と協力して開発・販売した商品を大幅にリニューアル。新たに3つの焼