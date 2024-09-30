「頂き女子りりちゃん」を名乗り、男性から恋愛感情を悪用して1億円以上をだまし取るなどの罪に問われた女の控訴審で、名古屋高裁は9月30日、懲役8年6カ月を言い渡しました。女は裁判の中で声を上げながら涙を流す場面もありました。「頂き女子りりちゃん」こと、渡邊真衣被告(26)は、マッチングアプリなどで知り合った男性3人から、恋愛感情を悪用して合わせて1億5500万円余りをだまし取った罪などに問われていました。今年4月