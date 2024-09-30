香川大学農学部が開発したオリジナルのブドウを使って今年も赤ワインの仕込みがさぬき市で始まりました。 【写真を見る】「今年のブドウは上質」香川大学開発のフドウを使った赤ワインの仕込みが始まる6000本販売予定 こちらがワイン用の品種「香大農R－1」です。きょう（30日）は約4トンがさぬきワイナリーに持ち込まれ、機械でつぶした実が醸造用タンクに送られました。 「香大農R－1」は沖縄に自生する