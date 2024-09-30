ことでん＝高松琴平電気鉄道は、列車の車輪の組み立て作業にかかる圧力の数値を外部委託先が改ざんしていたと明らかにしました。 【写真を見る】「ことでん」の外部委託先が列車の車輪の組み立て作業にかかる圧力数値を改ざん車両に異常がないことは確認【香川】 この問題は、JR貨物による作業記録の改ざんを受け国土交通省が全国の鉄道事業者に緊急点検を指示していたものです。 ことでんは、検査記録を確認し問題がなかった