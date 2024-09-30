今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演が注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４１円８０～１４２円８０銭。 パウエルＦＲＢ議長は今晩、全米企業エコノミスト協会（ＮＡＢＥ）の会議で講演する。１１月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での連続大幅利下げの可能性も指摘されるなか、同議長がどんな発言を行うかが高い関心を集めている。また、