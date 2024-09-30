「ロリポップ!レンタルサーバー byGMOペパボ」は、サーバーの専門知識がなくて も簡単にマルチプレイ専用のサーバーが立てられる『ロリポップ! for Gamers』において、対応ゲームに「Garryʼs Mod」、「Core Keeper」、「Abiotic Factor」の3タイトルを2024