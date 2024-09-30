アットホームな雰囲気のビーチウォーク店ハワイで最も権威のあるグルメ賞「ハレアイナ・アワード」で、2018年、2019年、2020〜2022年と、過去5回にわたってベストイタリアン賞を獲得している「アランチーノ」。世界各国の旅行者にはもちろん、地元民からも長年愛されている名店です。ハワイに3軒展開する店舗の中で、最も歴史の深いビーチウォーク店は、イタリアの街角にあるアットホームなレストランといった感じ。小ぢんまりとし