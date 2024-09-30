2024年クリスマスケーキの予約はいつから？予約方法は？2022年にみなとみらいにオープンした「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」で販売される、オリジナルクリスマスケーキ。シェフパティシエ料理長の郄田一哉氏がスイーツ作りで大切にしている「クラシックスタイル」を反映しています。本場フランスで学んだ「基本を大切にする」という姿勢をもとに、心躍るような遊び心を取り入れた特別なケーキが登場します。予約期間