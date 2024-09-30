日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日の日経225ミニ期近（2024年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4万6759枚だった。 ◯2024年10月限（特別清算日：10月11日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 46759( 46759) ソシエテジェネラル証券 20858( 20858) SBI証券 8318(373