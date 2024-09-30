日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月30日のTOPIX先物期近（2024年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4万1993枚だった。 ◯2024年12月限（特別清算日：12月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 41993( 40917) ソシエテジェネラル証券 24433( 24330) JPモルガン証券 11578(9052)