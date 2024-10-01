唐沢俊一さん（からさわ・しゅんいち＝コラムニスト）９月２４日、心臓発作のため死去、６６歳。札幌市出身。弟で漫画家の唐沢なをきさんが３０日、Ｘ（旧ツイッター）で明らかにした。サブカルチャーや大衆文化を論じたほか、漫画原作や舞台演出を手掛けた。なをきさんとの兄弟ユニット「唐沢商会」でも活動し、テレビ番組「トリビアの泉〜素晴らしきムダ知識〜」のスーパーバイザーも務めた。