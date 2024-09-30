“なにわのブラックダイヤモンド”の愛称で親しまれるグラビアアイドル・橋本梨菜（31）が29日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿の美ボディショットを公開した。【写真】「ヤバいくらい綺麗」ビキニ姿で圧巻美ボディあらわな橋本梨菜「夏おわっちゃう〜 今年はお祭りとか花火とか行けなかったなぁ もっと夏っぽいことしたかった」とつづり、6枚の写真をアップ。夏全開の白ビキニ姿をはじめ、怪しい雰囲気漂う黄色ビキニ