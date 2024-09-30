櫻坂46の三期生・的野美青が、10月16日発売の『blt graph.vol.106』（東京ニュース通信社）表紙・巻頭に登場する。櫻坂46は10月23日に10thシングル「I want tomorrow to come」をリリースするが、的野は3作連続で表題曲歌唱メンバーに選ばれている。目覚ましい進化を続ける的野の魅力を18ページのロンググラビアで届ける。【別カット】スタイル抜群！的野美青の4パターンスタイリング巻頭グラビアでは、的野の美しさ、クールさ