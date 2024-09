櫻坂46の10thシングル「I want tomorrow to come」(10月23日発売)のジャケットアートワークが発表された。【写真】翼の形はそれぞれの“声紋”から!櫻坂46・10thシングル「I want tomorrow to come」ジャケット5種類本作のクリエイティブディレクション・アートディレクションを手掛けるのは、クドウナオヤ、柴谷麻以、辻岡翔、クリエイティブテクノロジスト九鬼慧太。6thシングル「Start over!」、8thシングル「何歳の