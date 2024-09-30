今夜9月30日21時から放送される『しゃべくり007』（日本テレビ系）に、チャウヌが出演。スタジオには熱烈なウヌ様推し有名人が集結する。【写真】チャ・ウヌ（ASTRO）、日本の居酒屋に降臨！ユンサナとビールで乾杯する仲良しシーンも今夜の『しゃべくり007』は、世界的スター・チャウヌ降臨スペシャル。チャウヌは、2016年にK-POPグループ・ASTROとしてデビュー、俳優としても活躍している。今年リリースの初ソロアルバム『