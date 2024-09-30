同性パートナー間での生体腎移植手術について京都大病院が開いた記者会見＝30日午後、京都市京都大病院は30日、親族からの提供が原則とされる生体腎移植手術を同性パートナー間で実施したと発表した。京都市の女性が同性パートナーから臓器提供を受けた。臓器提供者（ドナー）とは市のパートナーシップ宣誓制度に基づき宣誓をしていた。京大病院によると、同性パートナー間での生体腎移植は過去にも事例は確認されているが、実施