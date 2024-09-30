ヤクルトは30日、嘉弥真新也投手、近藤弘樹投手ら7選手と来季の契約を結ばないことを発表しました。34歳左腕の嘉弥真投手は、2011年ドラフト5位でソフトバンクに入団。2017年から6年連続50試合登板をするなど、長らくソフトバンクの救援陣を支えました。今季からヤクルトの一員となり新天地での活躍が期待されましたが、1軍では9試合に登板し防御率14.54の成績。ファームでは29試合で防御率2.81とまずまずの数字を残していました。