PS厳選11試合無料生中継に先立ち新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、10月1日（日本時間2日）から始まる「MLB2024ポストシーズン」の厳選11試合の無料生中継に先立ち、タレントの石橋貴明による「ABEMA」オリジナルバラエティ、「石橋貴明のポストシーズンのおかげです。」を9月30日午後9時から放送することが決まったと発表した。当番組は大の野球好きとして知られる石橋貴明が野球通の芸能人らと、間もなく開幕するMLB