◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・中谷潤人―同級１位ペッチ・ソー・チットパッタナ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者アンソニー・オラスクアガ―同級１位ジョナサン・ゴンサレス（１０月１４日、東京・有明アリーナ）ＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（米国／帝拳）が３０日、神奈川・相模原市のＭ・Ｔジムで練