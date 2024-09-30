京都大病院は30日、同性パートナーをドナー（臓器提供者）とする生体腎移植を同病院で初めて実施したと発表した。移植を受けたのは、慢性腎不全で透析を受けていた京都市在住の女性。国内では生体臓器移植は原則、日本移植学会の倫理指針で、6親等以内の血族（血縁関係がある人）と、3親等以内の姻族（配偶者と配偶者の血族）でしか認められていない。京大病院によると、今回は同性のパートナーが自由意思でドナーとなるこ