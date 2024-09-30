◆パ・リーグ西武―日本ハム（３０日・ベルーナドーム）【日本ハム】１（一）レイエス、２（右）水谷、３（三）清宮、４（左）万波、５（二）郡司、６（中）浅間、７（指）マルティネス、８（捕）伏見、９（遊）水野、▽投＝山崎福也【西武】１（遊）源田、２（三）山野辺、３（中）西川、４（一）佐藤龍、５（指）野村大、６（左）平沼、７（二）外崎、８（右）岸、９（捕）炭谷、▽投＝武内