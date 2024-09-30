よゐこ濱口優（52）が30日、都内で行われた「JAPAN SKETTT．PROJECT」新プロジェクト発表会で、妻の南明奈（35）に会場まで送ってもらったと明かし「ここに来られたのも、妻のおかげ」と感謝した。「JAPAN SKETTT．PROJECT」は「咲かせよう、みんなで」をキャッチコピーに、地方出身タレントがPRで困っている地元企業を支援する、国内初のタレント×地方企業×大手ベンチャーで地方創生をサポートする地方特化型のプロジェクト。大