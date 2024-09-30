神戸港を通る有料道路「ハーバーハイウェイ」が値上がりします。10月1日から新料金神戸港を東西に結ぶハーバーハイウェイ（港湾幹線道路）の通行料金が、2024年10月1日から上がります。摩耶大橋とハーバーハイウェイ（画像：写真AC）。ハーバーハイウェイは、神戸市のポートアイランド（神戸市中央区）から摩耶埠頭（同・灘区）を経て六甲アイランド（同・東灘区）に至る全長10.5kmの有料道路です。道路法による道路ではなく、