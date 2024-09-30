◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（３０日・甲子園）【ＤｅＮＡ】１（右）梶原、２（二）牧、３（左）佐野、４（一）オースティン、５（捕）戸柱、６（中）神里、７（三）京田、８（遊）森敬、９（投）吉野【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（一）大山、５（三）佐藤輝、６（左）前川、７（捕）坂本、８（遊）木浪、９（投）青柳