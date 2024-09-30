Lewis Krauskopf[ニューヨーク ３０日 ロイター] - 米株式市場で最高値を最近更新したＳ＆Ｐ総合５００種。今年に入ってからは一握りの巨大テックの上昇が目立っていたが、今回は幅広い銘柄が値上がりしており、景気への楽観的な見方が反映されている。Ｓ＆Ｐ５００指数は第３・四半期に５％上昇する勢いだ。ハイテク関連に加え、地方銀行や工業など、好調な経済と金利低下の恩恵を受ける銘柄もにぎわっている。同四半期には構