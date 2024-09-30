◆パ・リーグ楽天―ロッテ（３０日・楽天モバイル）【ロッテ】１（右）岡、２（二）藤岡、３（左）荻野、４（一）ソト、５（指）ポランコ、６（捕）佐藤、７（中）藤原、８（三）中村奨、９（遊）友杉、▽投＝種市【楽天】１（右）小郷、２（二）小深田、３（中）辰己、４（三）浅村、５（指）安田、６（左）伊藤裕、７（一）鈴木大、８（遊）村林、９（捕）太田、▽投＝早川