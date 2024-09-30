卓球女子でパリ五輪シングルス銅、団体銀メダルの早田ひなの専属コーチを務めた石田大輔氏が退任したことが３０日、所属する日本生命から発表された。同氏は、早田が中学２年時の２０１４年から本格的に指導を始め、１６年からは専属コーチになった。国内外の大会の全てに同行し、早田の練習、生活面を全面サポートしてきた。早田は「１０年間一番近くで私を支えて下さった石田大輔コーチ。小さい頃からの夢でもあったオリンピッ