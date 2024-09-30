大谷は公式戦終盤の打棒をプレーオフでも発揮できるか？photo by AP/AFLOロサンゼルス・ドジャースは公式戦162試合を終え、98勝64敗でMLB最高勝率、ナ・リーグの第１シードとして、地区シリーズ（１回戦に当たるワイルドカードの次のラウンド）からポストシーズンに臨むことになった。近年の第１シードチームはプレーオフにおいて勝ち上がれない事実はロバーツ監督体制のドジャースにも当てはまるが、これまで何度も野球の既成概