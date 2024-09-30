女性アイドルグループ「LUNETTA（ルネッタ）」公式Xが2024年9月29日、全メンバー5人について「契約違反が発覚」したとして、同日で脱退および契約解除になったことを発表した。1周年ライブ目前で「メンバー5名脱退、並びに契約解除」LUNETTAのXアカウントを通じて所属事務所「Tree Side PROMOTION」がメッセージ画像を投稿し、「この度、メンバーの『佐々木りこ』『陽瀬むみ』『芹澤りおん』『桃城める』『紫音まこと』の5名に、契