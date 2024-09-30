大谷翔平は、近年の傾向を覆して頂点まで辿り着けるか？photo by USA Today Sports/Reuter/AFLO大谷翔平とロサンゼルス・ドジャースは公式戦162試合を終え、98勝64敗でMLB最高勝率、ナ・リーグの第１シードとして、地区シリーズ（１回戦に当たるワイルドカードの次のラウンド）からポストシーズンに臨むことになった。ドジャースはロバーツ監督体制になった2016年以降、高い勝率を誇ってきた公式戦の成績とは対照的に、ポストシ