9月23日から29日の期間では、22年の京成杯AHを制したファルコニア(牡7、美浦・和田正一郎厩舎)、芝短距離で5勝を挙げたシナモンスティック(牝5、美浦・宗像義忠厩舎)、ホッカイドウ競馬から転じて中長距離戦で活躍したシンボ(牡7、栗東・小崎憲厩舎)などがJRAの競走馬登録を抹消されている。 収得賞金200万円以上の抹消馬一覧は下記の通り。 ■9月24日エールミネルヴァグラシアスダノンソフィアロードアラビアン