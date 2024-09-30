◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）【オリックス】１（二）太田、２（指）森、３（一）セデーニョ、４（左）杉本、５（遊）紅林、６（中）広岡、７（右）来田、８（捕）若月、９（三）大里、▽投＝山下【ソフトバンク】１（遊）ダウンズ、２（指）柳田、３（三）栗原、４（一）山川、５（右）正木、６（左）柳町、７（中）笹川、８（捕）甲斐、９（二）牧原大、▽投＝モイネロ