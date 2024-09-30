お笑いコンビ・よゐこの濱口優が9月30日に都内で開かれた地元企業を支援するプロジェクト『「JAPAN SKETTT. PROJECT」新プロジェクト発表会』に出席した。【集合ショット】フォーマルな姿で登場した菊地亜美、橋本マナミら豪華面々イベントでは各地方ごとにプロジェクトのアンバサダーに就任した菊地亜美（北海道エリア）、濱口（近畿エリア）、恵俊彰（九州・沖縄エリア）、橋本マナミ（東北エリア）がトークセッションに参加