ソフトバンク―オリックスはこのあと18時からみずほペイペイドームで行われる。ソフトバンクは右太腿裏の筋挫傷で離脱していたが、きょう1軍に昇格した柳田が「2番・DH」。同じタイミングで昇格した笹川が「7番・センター」で出場する。ソフトバンクのスタメンは以下の通り。【ソフトバンク】（6）ダウンズDH柳田（5）栗原（3）山川（9）正木（7）柳町（8）笹川（2）甲斐（4）牧原大投手・モイネロ