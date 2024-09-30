◇パ・リーグ日本ハムー西武（2024年9月30日ベルーナD）日本ハムは30日、敵地・ベルーナDで西武と対戦。試合前にスタメンが発表され、フランミル・レイエス外野手（29）が「1番・一塁」に起用された。来日1年目の助っ人はここまで主にDHで出場。日本シリーズでDHがない場合を想定したものとみられる。一塁を守るのは4月12日のオリックス戦（京セラD）以来今季2度目で、1番での起用は初。これまで1番から8番まででスタ