「週刊文春」の衆院選289選挙区「完全予測」リスト報道を受け、SNS上ではさまざまな反応が寄せられた。【画像】今回の選挙戦でも“コスプレ”を披露した石破氏9月27日、自民党総裁選で決選投票の末、石破茂元幹事長が新総裁に。その直後に報じられたのが週刊文春による全選挙区「選挙予測」だった。すぐにでも衆議院を解散する意向が報じられている石破新総裁だが、一体どのような結果となるのか。解散した場合の選挙予測を