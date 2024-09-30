参院自民党は３０日、松山政司参院幹事長、石井準一参院国会対策委員長を再任する人事を発表した。参院自民では、福岡資麿参院政策審議会長が厚生労働相での入閣が内定しており、後任を検討している。▼参院幹事長松山政司氏（まつやま・まさじ）福岡選挙区。１億総活躍相。党参院政策審議会長。明大。当選４回。６５歳。（旧岸田派）