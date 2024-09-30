消費者庁が入る中央合同庁舎4号館ゴキブリ駆除で「関東エリア最安レベルに挑戦！追加料金一切なし！税込550円〜」などとウェブサイトに記載しながら、訪問後に不安をあおって実際は高額な料金を請求していたとして、消費者庁は30日、消費者安全法に基づき、「害虫110番」の名称でサイトを運営していた駆除事業者「ORBITALPERIOD」（東京都豊島区東池袋）の社名を公表し注意を呼びかけた。消費者庁によると、同社に関する相談