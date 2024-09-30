楽天グループは、みずほフィナンシャルグループとの間で、楽天カードへの出資について協議に入ることを発表しました。金融事業の再編は取りやめ、「楽天経済圏」の拡大を目指します。楽天グループは、みずほフィナンシャルグループとの間で、子会社の楽天カードへの出資に向けた検討を始めると発表しました。具体的な出資比率や金額については年内に決めるとしています。楽天グループはモバイル事業の不調を受け5年連続の赤字とな